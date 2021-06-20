Киев, , 20:55 — REGNUM Медицинских работников с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается на Украине в третье воскресенье июня, поздравил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал 20 июня на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня наша самая большая благодарность — врачам, медицинским сестрам и всем тем, кто работает в медицинской отрасли Украины, — написал президент. — В их профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильнее в 572 раза.

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