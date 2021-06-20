Анкара, , 20:35 — REGNUM Устранить причины миграции в мире необходимо в первую очередь для решения миграционного кризиса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю Всемирного дня беженцев.

По его словам, на сегодняшний день в мире насчитывается свыше 26 млн мигрантов и свыше 82 млн вынужденных переселенцев.

«Продолжающиеся по сей день вооруженные столкновения в Сирии и Афганистане вынудили миллионы граждан этих стран покинуть свои родные земли, — отметил Эрдоган. — Ситуация в регионе Сахель и Мьянме аналогичная».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в курортном городе Анталья заявил, что Турция рассчитывает в кратчайший срок достигнуть показателя турпотока 2019 года в 52 млн человек.

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