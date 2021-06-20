Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о планах провести встречи со своими американскими коллегами в ближайшее время. Об этом он сообщил по возвращении в Вашингтон.

Дипломат подчеркнул, что первостепенной его задачей будет восстановление диалога в российско-американских отношениях.

«Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы», — отметил Антонов.

Посол также добавил, что планирует работать над реализацией тех положительных намерений, которые были высказаны во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.