Ереван, , 19:44 — REGNUM В Армении в 20:00 по местному времени (19:00 мск) завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным на 17:00 (16:00 мск), в выборах приняли участие 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке на выборах поступят в 20:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в парламент Армении проходят на фоне глубокого политического кризиса в этой стране, вызванного поражением в карабахской войне 2020 года.

Крупными политическими силами в Армении сейчас являются партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», а также политический блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения».