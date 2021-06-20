Вашингтон, , 19:31 — REGNUM В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приземлился самолет с послом России Анатолием Антоновым. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на данные табло.

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Журналисты отмечают, что российский дипломат, который находился примерно три месяца в Москве, прилетел регулярным рейсом «Аэрофлота».

Как передавало ИА REGNUM, 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва исходит из того, что посол РФ в США Анатолий Антонов следующую рабочую неделю проведет уже в Вашингтоне.

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