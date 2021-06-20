20 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Вячеслав Зиланов, , 21:11 — REGNUM Депутаты VII созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации сложили свои полномочия с чувством выполненного долга перед избирателями. Правда, не все избиратели так считают, поскольку от этого жить многим стало не лучше. Цены на продовольствие, товары первой необходимости, оплата ЖКХ и прочее растут, а доходы населения не повышаются. Справедливости ради надо признать — у самих депутатов, госчиновников и олигархов доходы возрастают. Именно на эти слои российского капитализма и работала Госдума VII созыва, точнее, её ядро, фракция партии «Единая Россия», но никак не на народ.

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомню, что избраны были депутаты этого созыва еще в сентябре 2016 года. При этом депутаты от «Единой России» получили в ней 335 мандатов (в прошлом созыве было 238) из 450, что составило конституционное большинство. Депутаты от других, именующих себя «оппозиционными» по отношению к Кремлю партий получили 42 мандата от КПРФ (в прошлом созыве было 92), 39 мандатов от ЛДПР (в прошлом созыве было 64), 23 мандата от «Справедливой России» (в прошлом созыве было 50).

Государственная Дума России Петр Данилов © Красная Весна

Такого триумфа «Единой России» во главе с её председателем, в то время ещё и Председателем Правительства Российской Федерации, Д. А. Медведевым, и сокрушительного поражения «оппозиционных партий» не было за всю историю существования Госдумы начиная с 1994 года.

Ожидалось, что столь провальная избирательная кампания для КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» вынудит лидеров этих партий — Г. А. Зюганова, В. В. Жириновского и С. М. Миронова добровольно уйти в отставку, уступив место более прогрессивным, отвечающим современному периоду становления капиталистической России новым лидерам этих партий.

Как показало прошедшее время, этого не произошло. Более того, на предстоящие выборы депутатов VIII созыва Госдумы, которые состоятся 19 сентября 2021 года, все три «оппозиционные партии» идут во главе с прежними лидерами. Вновь во главе КПРФ — Зюганов, ЛДПР — Жириновский. И только «Справедливая Россия», подкрепив себя партиями «За правду» и «Патриоты России», идет на выборы под брендом «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», но… во главе все тот же Миронов.

Большинство политических обозревателей констатируют, что избиратель 2021 года, дескать, за эти шесть лет значительно «полевел» и шансы у оппозиции с левыми взглядами велики. В этих условиях вряд ли «Единая Россия» повторит свой успех 2016 года.

В Государственной Думе РФ Duma.gov.ru

Позволю себе с этим только частично согласиться. И только в том, что многие избиратели действительно «полевели». Но лидеры «оппозиции» — прежние. И главное, у них нет основного — заявки, если хотите — воли к обладанию государственной властью с тем, чтобы воплотить свою программу во благо процветания народов всей России, а не олигархической верхушки. Именно эту «заявку на власть» желает услышать «полевевший» избиратель. А её-то нет ни у одного из лидеров «оппозиционных партий».

К тому же «Единая Россия» располагает огромным административным ресурсом, который она уже использует и довольно эффективно, например, в федеральных и региональных средствах массовой информации.

Одновременно с этим, как показал очередной предвыборный съезд партии «Единая Россия», видимо, руководство партии, понимая снижающийся рейтинг её накануне выборов, решили внести существенные коррективы в её лидеров, которые должны «паровозом» привести её к победе в VIII Госдуму. Впервые такими мощными «паровозами» утверждены съездом «Единой России» такие тяжеловесы-политики как С. Шойгу — министр обороны России, С. Лавров — министр иностранных дел России, в паре к ним пристегнуты «люди из народа»: Д. Проценко — практикующий врач, И. Шмилева — активистка ОНФ, А. Кузнецова — детский Омбудсмен. По существу, это «главный резерв» президента России В. В. Путина, который он, полагаю, решил бросить в бой с тем, чтобы кандидаты в депутаты от «Единой России» вновь получили в Госдуме VIII созыва, как и в прошлой, конституционное большинство.

Так что в итоге предстоящих 19 сентября 2021 года выборов не исключено, что «Единая Россия», может, если и не получит конституционное большинство, то уж подавляющее большинство — не менее 270 мандатов как минимум — ей будет обеспечено.

За остальные 180 депутатских мандатов придется бороться в основном трём соискателям: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». И вот здесь возможен сюрприз. Не исключено, что «полевевший избиратель» клюнет на перехваченные мироновцами у зюгановцев лозунги «патриотизм — за правду — за справедливость», отдаст предпочтение на этих выборах «Справедливой России —Патриоты — За правду», а не кандидатам от КПРФ.

В итоге КПРФ может лишиться позиции второй партии в Госдуме VIII созыва и станет только третьей, пропустив на второе место «Справедливую Россию — Патриоты — За правду».

Возможен и другой сценарий. При умелой мобилизации своих сторонников КПРФ всё же сохранит за собой второе место в Госдуме. В этом случае лишится своего третьего места ЛДПР.

На заседании Государственной Думы Duma.gov.ru

А как все это отразится на нашей избирательской доле?

Прежде всего, следует напомнить, что итоги социально-экономической политики депутатов VII созыва Госдумы (2016—2021 годов) формировала, ввиду своего конституционного большинства, в основном только фракция «Единой России». В результате были приняты ею, вопреки подавляющему мнению населения страны, ряд законов, нормативных актов, которые на практике ухудшили положения большинства жителей страны и особенно в отдаленных, окраинных, приморских регионах страны. Такие резонансные законы касались:

увеличения пенсионного возраста;

постоянного недофинансирования здравоохранения, науки, образования;

изменения сроков избрания президента страны;

продолжающегося роста численности чиновников в центре и в регионах;

несправедливой системы налогообложения лиц с разным уровнем дохода;

введения инвестиционных квот, вызвавших разрушение исторического принципа и обязавших рыбную отрасль, по существу, финансировать развитие отечественных судостроительных верфей;

возрождения аукционов на вылов краба и ряда рыбных объектов промысла в российской ИЭЗ и на континентальном шельфе для своих отечественных рыбаков;

введения аукционов на вылов рыбы для российских рыбаков в зонах иностранных государств;

ограничения прибрежного рыболовства рядом нормативных критериев, которые делают его неэффективным;

постоянного недофинансирования морских научных рыбохозяйственных исследований, что привело к срыву обновления научно-исследовательского флота и в перспективе ведет к разрушению отраслевой рыбохозяйственной науки,

и многого другого.

Были приняты и ряд других подзаконных нормативных актов, которые в совокупности с вышеприведенными привели к падению потребления пищевой продукции населением страны не менее чем на 10—15% и увеличению ее стоимости почти на 30—40% по сравнению с периодом, предшествующим Госдуме VII созыва.

Отсюда вывод: бывшие депутаты Госдумы VII созыва и прежде всего её ядро — фракция «Единой России» были на словах за развитие, подъем социально-экономического положения населения станы. Однако исходя из принятых законодательных актов и их практического воплощения в практику этого не произошло. Более того, социально-экономическое положение большинства населения страны ухудшилось. Депутаты хорошо поработали на отечественных олигархов, доходы которых в результате возросли, а население страны обнищало.

Будут ли депутаты следующей, VIII сессии Госдумы заряженными поработать на народ и на страну, и приведет ли их деятельность к развитию родного Отечества, подъёму его экономики и жизни населения?

Это зависит от нашего с вами голосования 19 сентября 2021 года. Ни один из депутатов настоящего созыва, которые голосовали за приведенные выше законопроекты и поправки к ним, ведущие к обнищанию народа, разрушению экономики и вызвавшие падение жизнеобеспечения населения страны, не вправе рассчитывать на свое повторное избрание в Госдуму со стороны «полевевшего избирателя».