Москва, , 19:13 — REGNUM Россия всегда закономерно отвечала на введение незаконных санкций со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала намерение властей США ввести новый пакет санкций против Москвы в связи с ситуацией с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Она добавила, что Вашингтон путем введения санкций против Москвы пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 июня, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов готовят новые санкции против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

«Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — сказал он.

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