Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Президент США Джо Байден и глава Афганистана Ашраф Гани встретятся в Вашингтоне 25 июня. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба Белого дома США.

«Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Афганистана Ашрафа Гани… в Белом доме 25 июня», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня президент США Джо Байден после саммита в Женеве заявил, что президент России Владимир Путин согласился помочь в сдерживании подъёма терроризма в Афганистане.

Читайте также: Байден заявил, что Путин обещал помочь в ситуации с Афганистаном