Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Власти Соединенных Штатов стремятся к более стабильным отношениям с Россией, но не представляют, что они станут дружественными. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша цель в конечном итоге — стабильные, предсказуемые отношения, в которых … даже при большом воображении мы не можем представить себе, что будем друзьями», — сказал он в эфире телеканала ABC.

По его словам, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве глава Белого дома Джо Байден «услышал важные заявления об отношениях двух стран, по стратегической стабильности и кибербезопасности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. Видимых результатов переговоры не принесли, стороны лишь договорились начать проработку ряда вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и США.

Ранее Сенатор Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Женеве с Джеймсом Бондом.

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