20 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 19:00 — REGNUM Заявление бывшего посла США Джона Хербста о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 июня в социальной сети Facebook.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина не нужна в НАТО. Запад и так всё получил от них бесплатно. Они же не дураки, не хотят открытого противостояния с Россией», — отметила Лариса И.

Многие пользователи считают, что попытки Украины вступить в НАТО ставят её в очень невыгодное положение, ведь соседи начинают воспринимать это государство как угрозу для своей безопасности.

«Украина вообще допускает ошибку в том, что противопоставляет себя России. На границах с нами живут мирно и Белоруссия, и Китай, и Азербайджан, и никаких проблем не возникает, особенно если никто намеренно не занимается подстрекательством. Украине ли бояться России или всем следует бояться сошедшей с ума киевской власти?» — задаётся вопросом Алёна Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что Украина никогда не вступит в НАТО, пока основные участники Альянса стоят на стороне Российской Федерации в данном вопросе.

Джон Хербст U.S. Dept of State

«Ну да, когда союзники России в лице Германии и Франции, не считая Венгрию и парочки других стран НАТО, голосуют против принятия Украины в Альянс. Зеленскому только и светит, что статус союзника США. Хотя им и этого будет достаточно», — считает Дмитрий Ч.

Часть людей отмечают, что, будь на Украине ядерное оружие, у неё было бы куда больше рычагов давления на окружающие страны, но некто дальновидный лишил её столь опасного для всего мира аргумента.

«Украина сделала глупость, что отдала второй в мире по потенциалу запас атомного оружия, а отдав, не вступила в обмен на это в НАТО. Тогда бы история повернулась совершенно другой стороной для Киева», — предполагает Вася П.

Центр управления ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей напомнили, что встреча Байдена и Путина ознаменовалась целым рядом факторов, которые указывали на то, что щупальца Соединённых Штатов начали ускользать от киевских властей.

«После встречи Байдена и Путина тема по вступлению Украины в НАТО закрыта раз и навсегда», — поделился своим мнением Slava B.

Нашлись и те, кто призвал руководство Украины успокоиться и перестать предпринимать бессмысленные попытки вступить в Североатлантический альянс, потому что никому она там не нужна.

«Вступление Украины и Грузии в НАТО для России смерти подобно. Поэтому в ближайшие 50 лет этого не произойдет. А посему, господин Зеленский, не нервничайте по этому поводу, вспоминайте великого писателя Н. А. Некрасова: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную, уж не придется — ни мне, ни тебе», — написал Иван И.

Напомним, 19 июня бывший посол США Джон Хербст заявил на YouTube-канале интернет-портала UKRLIFE. TV, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации.