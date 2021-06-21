Москва, , 09:03 — REGNUM Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон и исполнительный директор Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Константин Старыш провели встречи с представителями молдавской диаспоры: 18 июня — во Дворце молодежи в Санкт-Петербурге, 19 июня — в Москве в большом зале гостиницы «Золотое кольцо». В столицу РФ приехали соотечественники Додона из Подмосковья, а также из Курска, Липецка, Рязани, Тулы, Костромы, Воронежа и других регионов. Обстоятельная беседа с лидерами избирательного блока коммунистов и социалистов, который эксперты считают фаворитом на внеочередных парламентских выборах, намеченных в Молдавии на 11 июля, продолжалась больше двух часов. Говорили о наболевшем — о том, как развивать экономические и торговые связи с РФ, отмене патентов, мерах соцподдержки и, конечно, о вакцинации от коронавируса.

По словам Игоря Додона, благодаря помощи России в Республике Молдавии удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. «В апреле-июне 2021 года в Молдову Россия поставила бесплатно 180 тысяч вакцин «СпутникV», еще 200 тысяч мы планируем закупить», — рассказал лидер партии социалистов. Кроме того, Россия оказала гуманитарную помощь Молдавии в начале эпидемии, предоставив 10 тысяч тест-систем для диагностики и оказав содействие для доставки гуманитарного груза из Китая.

Как отметил Додон, поддержка в борьбе с пандемией далеко не частный случай, он свидетельствует о важности сохранения и укрепления взаимодействия между нашими странами. «Молдова без дружбы с Россией не выживет — нас просто проглотят, как хотят некоторые западники, и будут использовать против России, — заявил он. — К сожалению, наш президент [президент Республики Молдавия — Майя Санду — прим. ред.] сейчас под внешним управлением. В результате ни одно решение не принимается, если не дается добро внешних западных кураторов — американцев, европейцев». В подобной ситуации Молдове трудно будет сохранить свою независимость, заключил Додон.

Экс-глава республики и Константин Старыш отметили, что сейчас, когда реально назрела угроза потери государственности, очень важно коммунистам и социалистам действовать сообща. «Мы объединили наши усилия ради спасения родного дома, — подчеркнул Старыш. — Все понимают, что мы — политическая, патриотическая и профессиональная сила. По сути, нам удалось восстановить команду управленцев, которая с 2001 по 2009 год успешно руководила республикой и эффективно решала экономические проблемы».

Лидеры блока коммунистов и социалистов рассказали о совместной программе, с которой они идут на внеочередные парламентские выборы. В фокусе наиболее важные направления — экономическое развитие страны, улучшение качества жизни людей и преодоление бедности. Командой ПСРМ и ПКРМ установлены приоритеты на ближайшие четыре года по нескольким направлениям: индустриализация экономики, развитие сельского хозяйства, системы медицинской помощи и местной инфраструктуры, сокращение неравенства доходов населения, качественное образование.

Один из ключевых вопросов, который обсуждался на встрече, был связан с экономическим сотрудничеством с Россией. По словам председателя Союза русско-молдавских предпринимателей Максима Морошана, экспорт в Россию последние годы стремительно сокращался. «Если в 2009 году 90% экспорта молдавской продукции уходило на российские рынки, в 2012 и 2014 годах — 56%, в 2020-м — 30%», — отметил предприниматель, спросив, как представители блока коммунистов и социалистов намерены исправлять ситуацию.

Игорь Додон видит причины сложившейся ситуации в том, что в 2014 году Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. «Мы были против, протестовали, проводили митинги, даже в Брюсселе против этого соглашения выступали — говорили, что торопимся», — напомнил он, подчеркнув, что сохранение торговых отношений с Россией — так же в числе приоритетных задач. «Мы знаем как, и мы это делаем», — заверил лидер ПСРМ.

Он также напомнил, что благодаря личным договоренностям с Владимиром Путиным с 2016 по 2021 год Россия предоставляла Молдове существенные преференции в двусторонней торговле. В частности, на ряд ключевых товарных позиций молдавского экспорта в Россию была введена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Кроме того, в апреле 2020 года в Москве было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Республике Молдавия российского кредита на 200 миллионов евро на развитие экономики. Однако прозападные оппозиционные силы Молдавии добились отмены данного соглашения через Конституционный суд. Вместе с тем, по словам Додона, Россия готова продолжить переговоры по предоставлению данного кредита, на тех же условиях, при внутриполитической стабильности в Молдавии. Кроме того, разработан комплекс действенных мер поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадали от сильной засухи в прошлом году. В качестве гуманитарной помощи Россия выделила три миллиона евро на закупку дизельного топлива.

Среди другихважных тем, касающихся непосредственно представителей молдавской диаспоры, — просроченные из-за пандемии миграционные документы и трудовые патенты. Первый уже удалось решить совместными усилиями: в результате до 30 сентября нынешнего года продлен срок нахождения в Российской Федерации граждан Республики Молдавии. Игорь Додон заверил, что решается и вопрос об отмене трудовых патентов для молдавских граждан: проект внесен на рассмотрение в Госдуму и, по словам экс-президента Молдавии, есть все шансы, что его примут на осенней сессии. Он подчеркнул, что тесное всестороннее взаимодействие двух стран продолжается, и «наша задача и задача моих коллег, чтобы эту дружбу и стратегическое партнерство поднять на новый уровень и двигаться дальше».