Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний. Об этом 20 июня заявили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода. В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

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