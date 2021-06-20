Вашингтон, 20 июня 2021, 17:16 — REGNUM Власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний. Об этом 20 июня заявили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.
Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода. В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.
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