Москва, , 16:52 — REGNUM Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда», — написал Ульянов в своем Twitter.

Он добавил, что комиссия решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным делам Аббас Арагчи заявил, что страна находится на финишной прямой на венских переговорах по ядерной сделке.

Достижение соглашения зависит от обеспечения ключевых требований и решения фундаментальных проблем Исламской Республики, будь то в текущем правительстве или в следующем, добавил он.