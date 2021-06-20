Москва, 20 июня 2021, 16:41 — REGNUM Статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны готовит президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщил 20 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам ТАСС.
«Да, действительно, — сказал представитель Кремля. — Статья (главой РФ Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM) готовится».
О том, что Путин подготовил такую публикацию, которая должна выйти в одном из изданий Германии, ранее сообщалось в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».