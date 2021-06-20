Париж, 20 июня 2021, 16:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах глав регионов, которые проходят в воскресенье, 20 июня, по всей республике.
Глава государства проголосовал на избирательном участке в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).
Также свои голоса на региональных выборах отдали премьер-министр Жан Кастекс, министр народного образования Жан-Мишель Бланкер, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и глава левой партии «НеподчинившаясяФранция» Жан-Люк Меланшон.
Как сообщало ИА REGNUM, региональные выборы считаются во Франции генеральной репетицией выборов главы государства, которые запланированы на апрель 2022 года.
Ряд экспертов предполагают, что региональные выборы 2021 года помогут определить, насколько сильны позиции правой партии «Национальное объединение».