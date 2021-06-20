Ереван, , 16:15 — REGNUM Генеральная прокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на выборах премьер-министра, сообщил 20 июня представитель надзорного ведомства Эдгар Арсенян.

«Мы получили 64 сообщения (о нарушениях), информация по 26 из них передана органам следствия и дознания для подготовки материалов», — сказал он.

Арсенян добавил, что возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в парламент Армении проходят на фоне глубокого политического кризиса в этой стране, вызванного поражением в карабахской войне 2020 года.

Крупными политическими силами в Армении сейчас являются партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», а также политический блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения».