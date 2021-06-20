Анталья, Турция, , 16:00 — REGNUM Отношения между Турцией и Азербайджаном после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзничества и являются исключительными. Об этом 20 июня заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье.

«Подписанная лидерами двух стран декларация отражает целый ряд вопросов, — сказал Чавушоглу. — Подписание этого документа в Шуше имеет особое значение. Лидеры приняли решение открыть генеральное консульство Турции в Шуше».

По его словам, в ближайшее время МИД Турции направит турецких дипломатов в Шушу.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в азербайджанском парламенте заявил, что Турция готова восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном.

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