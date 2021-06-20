Москва, , 15:58 — REGNUM Власти Соединённых штатов Америки понимают, что Минские соглашения не выполняются украинской стороной. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста о невыполнении Украиной Минских соглашений, Козак сказал:

«Как мне показалось, [США] понимают».

Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений. По его мнению, поводом для пересмотров является массовое получение жителями Донбасса российских паспортов.

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