20 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили сравнение президента России с императором Римской империи Октавианом со стороны Владислава Суркова.

Светлана Рыбина, , 16:19 — REGNUM Заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о том, что российский лидер Владимир Путин при управлении страной сочетает демократический и монархический стили так же, как это делал император Октавиан, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 июня в социальной сети Facebook.

«Еще Еще Еще» Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

«Как говорил персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите», — отметил Лютобор С.

Многие пользователи оказались искренне удивлены столь внезапному сравнению со стороны приближённого российского президента. Гражданам кажется такая аналогия достаточно странной.

«Сказочные сказки рассказывают иногда только лишь для того, чтобы понравиться своему патрону», — указал Boris N.

Некоторые комментаторы считают, что Сурков сделал намёк на грядущие изменения в Российской Федерации, которые случатся, если со своего поста уйдёт Путин. Причём он как бы уточнил, что действующий президент является лучшим главой государства.

Октавиан Август, член второго триумвирата Marie-Lan Nguyen

«Может быть, Сурков намекает на то, какие перемены скоро произойдут в российской власти. После Октавиана пришёл поехавший Тиберий. А за ним не менее съехавший Калигула. Хотя, на самом деле, между Путиным и Октавианом ничего общего нет», — считает Дмитрий Е.

Часть людей напоминают, что вслед за смертью Октавиана в истории Римской империи, по сути, наступила большая чёрная полоса, которая завершилась печальным концом.

«Октавиан правил империей, которая после него трещала по швам и развалилась. Римская империя после такого правления закончила своё существование. То же ждёт все империи с подобным подходом в управлении», — предрекает Максим Ш.

Ряд пользователей пришли к выводу, что Сурков указывает на то, что ждать роста в экономике и политических завоеваний России на международном поле не стоит, потому что государство достигло своего потолка.

«Если действительно сравнивать Путина с Октавианом, то получается, что при Путине Российская Федерация достигла своего максимального расцвета и расти государству больше некуда. Поздравляем, товарищи, мы застали золотой век России», — пишет Евгений Ч.

Федор Бронников. «Проклятое поле». Место казни в Древнем Риме. Распятые рабы. 1878

Отдельные пользователи решили сравнить российского лидера с другими правителями в истории России. Гражданам кажется, что временами Путин схож своей манерой правления с императором Николаем I.

«В. В. Путин своей манерой управления и поведения скорее похож на Николая I. Но тут стоит многим вспомнить, к чему это всё по итогу привело в стране», — пишет Пётр С.

Напомним, 18 июня бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью изданию Financial Times заявил, что российский лидер Владимир Путин при управлении страной сочетает демократический и монархический стили так же, как это делал император Октавиан.