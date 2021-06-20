20 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова сенатора Совфеда РФ, который сравнил президента России с Джеймсом Бондом.

Светлана Рыбина, , 16:18 — REGNUM Заявление сенатора Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, в котором он сравнил российского президента Владимира Путина во время саммита России и США в Женеве с известным вымышленным агентом британских спецслужб Джеймсом Бондом, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 июня в социальной сети Facebook.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Джеймс Бонд — агент британской разведки. Пушкову нужно быть осторожнее в своих сравнениях. Негоже каким-то там агентам быть во главе Российской Федерации», — считает Евгений О.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением сенатора. По их видению, российский президент действительно выглядел достойно, особенно на фоне своего американского коллеги.

«Вот здесь чистейшая правда. Байден выглядел гораздо бледнее своего российского коллеги. В этот раз имиджмейкеры Путина перестарались на славу!» — заявил Юрий С.

Бондиана 3dman_eu

Некоторые комментаторы отметили, что если и сравнивать Путина с агентом спецслужб, то можно развивать данное сравнение на всю его деятельность на посту президента, которая отличается особенной непрозрачностью.

«Путин и в России как Джеймс Бонд. Всё темнит, и ничего не делается в открытую. Никто не может предугадать, каков будет его следующий шаг», — отметил Boris S.

Часть людей наоборот, не воспринимают российского президента в качестве такого вымышленного персонажа. Люди считают, что Путин намного более простой человек, нежели тот, которого из него пытаются лепить в информационном пространстве.

«Да он вообще на такую роль не годится. При журналистах на пресс-конференции снял пиджак, а под ним даже бронежилета не было. Что за президент-то такой?» — издевается Anton D.

Ряд пользователей отметили, что оба президента во время встречи в Женеве выглядели достойно и выделять одного на фоне другого не следует, ведь главное, к каким договоренностям пришли лидеры двух стран.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве. Whitehouse.gov

«Ну что ещё может сказать Пушков. Там все выглядели нормально. Мне, наоборот, понравилось, что всё без напрягов каких-то сильных прошло, хорошо поговорили по итогу», — отметила Маргарита К.

Нашлись и те, кто отметил, что американские СМИ выставили Путина в неприглядном свете. Всё зависит от точки зрения, считают граждане.

«А американские репортёры сравнили его с подростком, которого заставили присутствовать на встрече, на которой ему очень не хотелось быть», — написала Лариса С.

Напомним, 20 июня сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков сравнил в Telegram российского президента Владимира Путина во время саммита России и США в Женеве с известным вымышленным агентом британских спецслужб Джеймсом Бондом.