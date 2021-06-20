Киев, , 15:58 — REGNUM Власти Украины не собираются реинтегрировать территории, утраченные в 2014 году. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала Zik.

«Наша нынешняя власть совершенно не заинтересована в том, чтобы реинтегрировать эту территорию. Она не может себе позволить открыто об этом сказать…», — сообщил политолог.

Погребинский добавил, что яркими проявлениями неприятия населения Донбасса чиновниками из Киева являются, во-первых, реакция на получение российских паспортов, а, во-вторых, запрет на проведение местных выборов на подконтрольной Украине части Донбасса.

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«Я, по поведению украинской власти, не вижу никаких перспектив малейших даже», — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что вооружённые силы Украины стали «в 572 раза сильнее», поскольку их ряды пополнило именно такое количество молодых офицеров.

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