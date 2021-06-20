Киев, , 15:21 — REGNUM Законопроект «об олигархах» №5599 может быть рассмотрен до конца текущей сессии работы парламента. Об этом рассказал председатель Рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале», — рассказал Разумков.

Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками встреч с представителями крупного бизнеса, отметив, что статус «олигарх» должен присваивать тому или иному человеку не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а отдельный государственный орган.

Спикер Рады также уверен, что в стране следует создать законодательство, регулирующее процесс лоббирования интересов бизнеса. Разумков добавил, что такой закон может вскоре быть вынесен на рассмотрение Верховной рады.

Напомним, ранее председатель украинского парламента заявил, что страна если и вступит в НАТО, то разве что в течение ближайших десяти лет.

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