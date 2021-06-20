Ханты-Мансийск, , 14:46 — REGNUM В Югре прилагаются все усилия для возвращения троих детей из Сирии, которые должны прибыть в регион в конце июня. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова.

Она отметила сложности в оформлении документации — нужны генетические экспертизы.

Напомним, дети из ХМАО в Сирии и Ираке появились вместе с родителями, которые воевали на стороне «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). На Ближнем Востоке примкнувшие к террористам жители Югры заключали браки, привозили жён, там рождались дети. С 2017 года МИД, МЧС, МВД, Минздрав и другие ведомства выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в Россию.

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