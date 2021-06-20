Красноярск, 20 июня, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Информация о том, что следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по её мнению, обидел её сына, вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Эжен Делакруа. Безумная девушка. 1822

"Потом придёт папа этого подростка и тогда уже тётя будет долго на коленях перед ним стоять. Почему люди не думают о последствиях?» — задаётся вопросом Егор М.

Многие пользователи оказались шокированы поведением женщины. Люди считают, что такие методы воспитания являются избыточно жестокими, их нельзя применять к несовершеннолетнему ребёнку.

«Никогда не понимала взрослых, вмешивающихся в детские ссоры. Мамаша с бзиком! Радует, что не заставила пацана целовать туфли обиженного, как в Америке. Хоть до этого ещё не докатились», — отметила Тама З.

Цитата из видео на YouTube Ставит ребенка на колени (красноярский край)

Некоторые комментаторы считают, что мама поступила неправильно изначально, вмешавшись в конфликт двух подростков. Граждане убеждены, что дети должны проходить процесс взросления и подобные события крайне важны для формирования их личности.

«Дети должны решать конфликты с другими детьми сами, это правильно. Не будет родитель всегда рядом с ребёнком, чтобы защитить его. Это и есть взросление, обучение стоять за себя. Другое дело, если ребенка обижает значительно более взрослый ребёнок или его родитель, тогда надо заступиться», — считает Александр Ш.

Часть людей отмечают, что способ воспитания, который выбрала женщина, может привести к тому, что её ребёнок может навсегда остаться инфантильной личностью, которая будет постоянно требовать что-то от своих родителей и не забудет при этом винить их в своих неудачах.

«Какого же инфантила растит эта женщина! Так и будет всю жизнь мужика под юбку прятать?» — возмущается Masha A.

Ряд пользователей напоминают, что в Российской Федерации главенствует закон, который отстаивает, в том числе и полиция. Именно в целях защиты собственных интересов следует обращаться в данный орган, а не решать конфликты самостоятельно.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Унизили

«Родителям давно нужно понять, что вас и вашего ребёнка должна защищать полиция. Если вашего ребёнка обидели, немедленно пишите заявление в полицию и параллельно в надзорные органы. Не помешает так же сразу обратится в СМИ и депутатам, направить письмо в Министерство образования, если это связано с их учреждениями. Мы живём в правовом государстве и если не пожалеть времени можно добиться наказания родителей хулигана, а так же тех, кто получает зарплату за воспитание детей и этого не делают», — поделился советами Булат Ж.

Отдельные комментаторы отметили, что подобные инциденты могут происходить только внутри нездорового общества.

«Это норма. Нашла коса на камень. Какого собственно результата ещё ждать при подобных взаимоотношениях между людьми в современном российском обществе?» — написал Джон К.

Напомним, 20 июня пресс-служба главка СК России по Красноярскому краю сообщила журналистам, что следователи в Красноярске изучают инцидент, в ходе которого местная жительница с применением силы прилюдно поставила на колени подростка, который, по её мнению, обидел её сына.