Киев, , 12:38 — REGNUM На каждого жителя Украины приходится по 61 тыс. гривен или $2245 государственного долга. Об этом заявил глава счётной палаты страны Валерий Пацкан во время отчёта в Верховной раде.

«Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тысячу гривен долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас заплатил в прошлом году 12,3 тыс. гривен», — рассказал чиновник.

Пацкан отметил, что за год объём государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 28% и достиг 2,5 трлн гривен. На обслуживание долга и погашение направлено 512 млрд гривен или около $19 млрд, что составляет треть всех расходов государственного бюджета.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко назвал условия, при которых Международный валютный фонд (МВФ) может согласиться дать Украине очередной кредит.

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