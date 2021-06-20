Киев, 20 июня 2021, 12:38 — REGNUM На каждого жителя Украины приходится по 61 тыс. гривен или $2245 государственного долга. Об этом заявил глава счётной палаты страны Валерий Пацкан во время отчёта в Верховной раде.
Пацкан отметил, что за год объём государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 28% и достиг 2,5 трлн гривен. На обслуживание долга и погашение направлено 512 млрд гривен или около $19 млрд, что составляет треть всех расходов государственного бюджета.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко назвал условия, при которых Международный валютный фонд (МВФ) может согласиться дать Украине очередной кредит.
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