20 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Несколько чиновников из Челябинска в конце мая — начале июня провели несколько дней в Объединённых Арабских Эмиратах. Они ездили на учёбу, но провели в этой стране немного больше времени, чем длился образовательный процесс. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, а на форумах и в соцсетях последовал шквал гневных комментариев.

Александр Комаров, , 14:50 — REGNUM Несколько чиновников из Челябинска в конце мая — начале июня провели несколько дней в Объединённых Арабских Эмиратах. Они ездили на учёбу, но провели в этой стране немного больше времени, чем длился образовательный процесс. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, а на форумах и в соцсетях последовал шквал гневных комментариев.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

В ОАЭ чиновники, среди которых были глава Челябинска Наталья Котова, её заместитель Владимир Шамне, а также представители областного правительства, гостили с 29 мая по 5 июня. Они проходили там обучение по программе эффективного градостроительства. Масштабный проект подготовки управленческих кадров был создан по поручению правительства Российской Федерации. Частично его профинансировал ВЭБ. В нём участвуют порядка 100 чиновников из разных регионов России.

При этом, как выяснили сотрудники портала 74.ru, авиабилеты, проживание в отеле Hilton и страховку оплачивали за счёт бюджета.

Также стала известна ещё одна деталь. Сама учёба длилась с 31 мая по 4 июня. В связи с этим у общественности возникли вопросы: почему чиновники уехали на два дня раньше, а покинули страну на день позже этого периода.

Чиновники игнорируют закон Anderson Mancini

В пресс-службе мэрии города журналистам пояснили, что за два дня до начала учёбы пришлось приехать, чтобы сдать ПЦР-тест и пройти 24-часовую. самоизоляцию. А обратный самолёт в Екатеринбург был лишь днём 5 июня, то есть уехать сразу после окончания учёбы у чиновников не было физической возможности. Вроде бы всё логично. Тем не менее прокуратура решила проверить траты из бюджета на пребывание Котовой и её соратников в Дубае.

Отметим, также разные СМИ писали о командировке в Дубай главы Красноярска Сергея Ерёмина с тремя вице-мэрами и мэра Иркутска Руслана Болотова. В горадминистрации последнего журналистам сообщили, что стоимость авиабилетов (около 200 тыс. рублей в оба конца) будет возмещена бюджету, пишет издание «Глагол 38».

Откликнулось и население, по крайней мере, в Челябинской области. На форумах и в соцсетях его интернет-представители активно негодуют по поводу задержавшихся в ОАЭ чиновников.

«Всегда поражаюсь — какими недалёкими бывают состоятельные люди и люди у власти… Пробиться к кормушке ума вроде хватило, а НЕ публиковать в телеге фото из кальянной (бара) уже не могут додуматься», — написал на 74.ru некий Иван П., отреагировав тем самым на размещение фотографии замглавы областного миндортранса Александра Егорова, на которой он изображён за столиком в баре. С ним согласен и некий Кашерный. Гражданин считает, что чиновнику неэтично выкладывать такие снимки в интернет.

Некий Челябинец со своей стороны напомнил о том, что студенты год посещали свои виртуально и некоторые из них даже отлично учились. «Что мешало Котовой и Ко посетить это мероприятие удалённо, мне непонятно!» — заявил гражданин. А IRINKA74 назвала их поездку верхом «наглости и безнаказанности».

«Странная учёба))) в Москве могли бы пройти курс обучения», — считает Денис З. в соцсети «ВКонтакте».

Котопуз заявляет, что «Магадан заждался «эффективных менеджеров». Его намёк, думаю, понятен. Есть много и других очень не лестных для Котовой и других чиновников отзывов. Но нашлись у них и защитники. Некий строитель коммунизма написал, что Котова — большой начальник и хорошо управляет огромным городом, а поэтому, как считает гражданин, имеет полное право совершать такие поездки.

Магадан Johannes Rohr

«Были бы вы мэрами, вам бы тоже было бы можно. Не вижу вообще никакой проблемы, на ровном месте истерику устроили», — считает гражданин.

Юрий М., полагает. что дистанционно пусть учатся школьники со студентами. «А уважаемым людям необходимо очное обучение!» — написал уралец.

Некий Сергей надеется на то, что учёба южноуральских чиновников в ОАЭ пойдёт Челябинску на пользу. «Может, и на дороги в Дубае обратят внимание и сделают в Челябе по-человечески», — мечтательно написал горожанин.

Кстати, посреди океана негатива такие вот проявления надежды, пусть и редкие, есть. Может, учёба в Дубае действительно поможет улучшить Челябинск. Посмотрим.