Александр Комаров, 20 июня 2021, 14:50 — REGNUM Несколько чиновников из Челябинска в конце мая — начале июня провели несколько дней в Объединённых Арабских Эмиратах. Они ездили на учёбу, но провели в этой стране немного больше времени, чем длился образовательный процесс. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, а на форумах и в соцсетях последовал шквал гневных комментариев.
В ОАЭ чиновники, среди которых были глава Челябинска Наталья Котова, её заместитель Владимир Шамне, а также представители областного правительства, гостили с 29 мая по 5 июня. Они проходили там обучение по программе эффективного градостроительства. Масштабный проект подготовки управленческих кадров был создан по поручению правительства Российской Федерации. Частично его профинансировал ВЭБ. В нём участвуют порядка 100 чиновников из разных регионов России.
При этом, как выяснили сотрудники портала 74.ru, авиабилеты, проживание в отеле Hilton и страховку оплачивали за счёт бюджета.
Также стала известна ещё одна деталь. Сама учёба длилась с 31 мая по 4 июня. В связи с этим у общественности возникли вопросы: почему чиновники уехали на два дня раньше, а покинули страну на день позже этого периода.
В пресс-службе мэрии города журналистам пояснили, что за два дня до начала учёбы пришлось приехать, чтобы сдать ПЦР-тест и пройти 24-часовую. самоизоляцию. А обратный самолёт в Екатеринбург был лишь днём 5 июня, то есть уехать сразу после окончания учёбы у чиновников не было физической возможности. Вроде бы всё логично. Тем не менее прокуратура решила проверить траты из бюджета на пребывание Котовой и её соратников в Дубае.
Отметим, также разные СМИ писали о командировке в Дубай главы Красноярска Сергея Ерёмина с тремя вице-мэрами и мэра Иркутска Руслана Болотова. В горадминистрации последнего журналистам сообщили, что стоимость авиабилетов (около 200 тыс. рублей в оба конца) будет возмещена бюджету, пишет издание «Глагол 38».
Откликнулось и население, по крайней мере, в Челябинской области. На форумах и в соцсетях его интернет-представители активно негодуют по поводу задержавшихся в ОАЭ чиновников.
«Всегда поражаюсь — какими недалёкими бывают состоятельные люди и люди у власти… Пробиться к кормушке ума вроде хватило, а НЕ публиковать в телеге фото из кальянной (бара) уже не могут додуматься», — написал на 74.ru некий Иван П., отреагировав тем самым на размещение фотографии замглавы областного миндортранса Александра Егорова, на которой он изображён за столиком в баре. С ним согласен и некий Кашерный. Гражданин считает, что чиновнику неэтично выкладывать такие снимки в интернет.
Некий Челябинец со своей стороны напомнил о том, что студенты год посещали свои виртуально и некоторые из них даже отлично учились. «Что мешало Котовой и Ко посетить это мероприятие удалённо, мне непонятно!» — заявил гражданин. А IRINKA74 назвала их поездку верхом «наглости и безнаказанности».
«Странная учёба))) в Москве могли бы пройти курс обучения», — считает Денис З. в соцсети «ВКонтакте».
Котопуз заявляет, что «Магадан заждался «эффективных менеджеров». Его намёк, думаю, понятен. Есть много и других очень не лестных для Котовой и других чиновников отзывов. Но нашлись у них и защитники. Некий строитель коммунизма написал, что Котова — большой начальник и хорошо управляет огромным городом, а поэтому, как считает гражданин, имеет полное право совершать такие поездки.
«Были бы вы мэрами, вам бы тоже было бы можно. Не вижу вообще никакой проблемы, на ровном месте истерику устроили», — считает гражданин.
Юрий М., полагает. что дистанционно пусть учатся школьники со студентами. «А уважаемым людям необходимо очное обучение!» — написал уралец.
Некий Сергей надеется на то, что учёба южноуральских чиновников в ОАЭ пойдёт Челябинску на пользу. «Может, и на дороги в Дубае обратят внимание и сделают в Челябе по-человечески», — мечтательно написал горожанин.
Кстати, посреди океана негатива такие вот проявления надежды, пусть и редкие, есть. Может, учёба в Дубае действительно поможет улучшить Челябинск. Посмотрим.