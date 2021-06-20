Москва, , 11:36 — REGNUM Представители партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» подали в министерство юстиции необходимые документы для регистрации партии. Не питаем иллюзий, но будем ждать решения чиновников — у них есть месяц, чтобы дать ответ.

Требуем места под политическим солнцем! Drugoros.ru

Сторонники Лимонова неоднократно пытались зарегистрироваться для участия в выборах, но неизменно получали отказ от российской бюрократической машины, которая упорно не желает пускать неподконтрольную политическую силу к избирателям.

25 апреля 2021 года прошел съезд партии, проведению которого пытались препятствовать. В гостинице, где было снято помещение, в последний момент объявили об отмене мероприятия под формальным предлогом. Тем не менее, делегаты из почти 50 регионов РФ провели съезд и приняли решение о подаче документов в Минюст.

«Другая Россия Э.В. Лимонова» является оппозиционной, и при этом патриотической силой. Наши люди воевали в Донбассе и в Сирии, нам невозможно предъявить обвинения в иностранном финансировании либо работе на враждебные силы из-за границы. Мы решительно требуем себе места под политическим солнцем!

19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы. Существующее меню из системных политических партий, прикормленных, либо напрямую выращенных в пробирке в Администрации президента, не устраивает граждан России. Это ясно видно хотя бы из того, что большинство процедуру голосования презрительно игнорирует. Все это показывает полный отрыв власти от происходящего в стране.

Мы полагаем, что такое положение преступно и ненормально: к выборам должны быть допущены все реально существующие в стране политические силы.

Выборы без оппозиции — преступление!