Москва, 20 июня, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Представители партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» подали в министерство юстиции необходимые документы для регистрации партии. «Не питаем иллюзий, но будем ждать решения чиновников — у них есть месяц, чтобы дать ответ», — прокомментировали они ситуацию.

Drugoros.ru Требуем места под политическим солнцем!

Сторонники Лимонова неоднократно пытались зарегистрироваться для участия в выборах, но неизменно получали отказ от российской бюрократической машины, которая упорно не желает пускать неподконтрольную политическую силу к избирателям.

25 апреля 2021 года прошел съезд партии, проведению которого пытались препятствовать. В гостинице, где было снято помещение, в последний момент объявили об отмене мероприятия под формальным предлогом. Тем не менее, делегаты из почти 50 регионов РФ провели съезд и приняли решение о подаче документов в Минюст.

«Другая Россия Э.В. Лимонова» является оппозиционной, и при этом патриотической силой. «Наши люди воевали в Донбассе и в Сирии, нам невозможно предъявить обвинения в иностранном финансировании либо работе на враждебные силы из-за границы. Мы решительно требуем себе места под политическим солнцем!» — говорят её представители.

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19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы. «Существующее меню из системных политических партий, прикормленных, либо напрямую выращенных в пробирке в Администрации президента, не устраивает граждан России. Это ясно видно хотя бы из того, что большинство процедуру голосования презрительно игнорирует. Все это показывает полный отрыв власти от происходящего в стране. Мы полагаем, что такое положение преступно и ненормально: к выборам должны быть допущены все реально существующие в стране политические силы. Выборы без оппозиции — преступление!» — заявляют партийцы.