20 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Из комментариев японских читателей: нас это может злить, но русские не отдадут острова.

Анатолий Кошкин, , 13:43 — REGNUM Либеральная газета Японии «Майнити симбун» предоставила свои страницы, изгнанному с позором из внешнеполитического ведомства Страны восходящего солнца и осужденному к длительному тюремному сроку, но упорно именующему себя «бывшим ведущим аналитиком МИД Японии» Масару Сато. Воспользовавшись этой возможностью, последний пустился в разглагольствования о том, что президент РФ Владимир Путин якобы «серьезно намекнул на возможность возврата Хабомаи и Шикотан».

Территории Курилы и Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя недавнюю пресс-конференцию президента Путина, Сато написал: «Некоторые эксперты и СМИ полагают, что в результате поправок в Конституцию РФ исчезла возможность передачи Россией Японии островов Хабомаи и Шикотан, однако такие трактовки ошибочны».

«Поскольку в сентябре этого года в России пройдут выборы в Госдуму, Кремлю по внутриполитическим причинам сложно говорить о возврате двух островов, как это обещано в Советско-японской декларации. Поэтому, заявив «Россия и Япония разделяют стратегический интерес к заключению мирного договора. Мы готовы продолжить переговоры», президент Путин серьезно намекнул на возможность возврата Хабомаи и Шикотан», — убеждает соотечественников давно «бывший» и обанкротившийся сотрудник японского МИД.

Не будем, конечно, вступать в спор с несостоявшимся дипломатом. Его цель ясна — постараться эпатажными «суждениями» оставаться на плаву, сохранять имидж чуть ли не обладающего «сверхспособностями» аналитика, знающего и понимающего больше других и способного «читать между строк». Напомним лишь, что Путин в последние два года не обронил ни слова о своем намерении «решать территориальный вопрос». Он заметил лишь возможности продолжать переговоры о заключении «российско-японского мирного договора».

Архипелаг Хабомаи. Вид с космоса снимка НАСА

При этом мы помним, что президент выступил за заключение такого договора без предварительных условий и не раз подчеркивал, что в Советско-японской совместной декларации 1956 года не указано, на каких условиях СССР соглашался 65 лет назад в совершенно иных условиях передать Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора.

Напомним и то, что японское правительство грубо искажает смысл и содержание Совместной декларации, вопреки ее 9-й статье требуя, чтобы российская сторона согласилась не «передать» как жест доброй воли, а «вернуть» Японии все южнокурильские острова и только после этого заключать давно ставший анахронизмом «мирный договор». То есть Токио ставит вопрос, что называется, «с ног на голову». Ибо в ратифицированной парламентами обеих стран Совместной декларации предусмотрен прямо противоположный порядок рассмотрения территориального размежевания.

А именно: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи (Плоские — А. К.) и острова Сикотан (Шикотан — А. К.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Весьма характерно, что среди откликов японцев на очередной выверт возомнившего о себе невесть что «аналитика» нет ни одного, кто бы ему поверил и поддержал.

Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка НАСА

Ниже публикуем комментарии японских читателей в переводе ИноСМИ:

Bep: «При обсуждении проблемы «северных территорий» важно учитывать экономическую ситуацию в России, а также ее отношения с США. У российской экономики проблемы, и в ближайшее время ситуация не изменится. Россия показывает, что она военная держава, но это для того, чтобы отвлечь внимание россиян от нестабильной ситуации в стране. Если России требуется экономическая помощь, то надо подтвердить этот факт и вести переговоры, но в текущей ситуации не похоже, что она нуждается в помощи».

Yok: «Надоело! России нужны только деньги, а острова она возвращать не планирует. Москва считает, что если отдать острова, там установят радары и будут передавать информацию США. Острова можно вернуть только за счет войны. Это касается и Такэсима (о-ва Лианкур)».

Pre Сато, может быть, и специалист по России, но выдает желаемое за действительное. Нас это может злить, но русские живут там уже давно. Они не отдадут даже два острова.

Zar: «Такая страна, как Россия, не отдаст захваченные территории. Это — слишком оптимистичное заявление. Они согласятся на инвестиции и расширение взаимодействия, но суверенитет не отдадут. Есть только два варианта — развал России и возврат силой, но, к сожалению, оба они нереальны».

Are: «Путин делал подобные двусмысленные заявления, даже когда выборов не было. Тем не менее говорит он одно, а делает другое — строит (на Курилах — А. К.) дома и увеличивает население. Территориальные переговоры вообще не развиваются. Наоборот, шансы становятся все меньше. История показала, что отобранные территории можно вернуть только силой. Без военной и экономической мощи дипломатии успеха не видать. Сейчас главная задача — построить сильную Японию».

Qbi: «Такое ощущение, что Сато работает на Россию. России от Японии нужны только деньги. Путин уже много раз доказывал, что не стоит на что-то надеяться. Территориальная проблема у него не в приоритете».

Ser: «У меня были некие ожидания на фоне дружественных отношений между Путиным и Абэ, но потом все вернулось на круги своя — Путину и России верить нельзя».

Ash: «Путин хочет заключить мирный договор, вернув Японии только Шикотан и Хабомаи. И за счет Японии получить серьезную экономическую выгоду. Если это решит территориальную проблему, Россия окажется в плюсе на 100%. Для Японии такой результат будет печальным, но других вариантов нет».

Kso: «Президент Путин не говорил, что отдаст острова. Он дразнит морковкой, чтобы получить экономическую помощь. СМИ не стоит верить обещаниям России».

Law: «Отдаст острова, не отдаст острова — все это нужно Путину только для внутриполитических игр. Поскольку возврат не уменьшит влияние США на Японию, России нет смысла отдавать острова».

Робоноиси: «В российской Конституции прописали запрет на отчуждение территорий. Другими словами, желание вернуть острова станет нарушением Конституции! Так что автор хочет сказать в этой статье? Дайте России денег? Он писал эту статью на российские деньги?»

Ubn: «Опять нас обманут и заберут деньги! Лучше уже начать готовиться к войне России и Китая против демократического лагеря! Необходимо отказаться от трех неядерных принципов и исправить девятую статью Конституции Японии! Также принять закон о борьбе со шпионажем!»