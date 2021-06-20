20 июня 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина точно не станет членом НАТО в ближайший год. Более реалистичным сроком для вступления Украины в НАТО политик считает десять лет.

Мирослава Романенко, , 14:54 — REGNUM Украина точно не станет членом НАТО в ближайший год, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Политик отметил, что считает 10 лет более реалистичным сроком для вступления Украины в НАТО.

Медведь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского политика в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «Первый независимый» и «НАШ». Многие отметили, что от заявлений о теоретическом вступлении Украины в НАТО они уже устали. Люди скептически оценили срок потенциального принятия страны в Альянс, озвученный Разумковым, добавив, что и позже стране не светит членство в НАТО.

«Клоун (президент Украины Владимир Зеленский. — М. Р.) говорит — чуть ли не завтра. Второй такой же говорит — через 10 лет. Вы хоть разберитесь друг с дружкой и врите одинаково», — написал Валерий Р.

«Как рак на горе свистнет, так мы сразу окажемся в НАТО!» — шутит Людмила А.

Клоун Pxhere.com

«Нет доверия зелёной банде. Даже Порошенко на их фоне смотрится респектабельно — он телеканалы не закрывал и землю не распродавал», — отметил Гиви К.

«Вы уверены, а через 20 лет и НАТО распадется. Не думали над таким?» — спрашивает Валентина А.

«Превращаются в Порошенко окончательно. Тот тоже каждый год вступал языком и в НАТО, и в Евросоюз», — добавила Елена.

«А Россия будет спокойно наблюдать, как военный блок приползёт к её границам стараниями Украины? Полный бред», — добавил Юрий Д.

«Ну и что нового он сказал?! Адекватные люди в Украине это и без него знают», — отметила Татьяна Б.

«Вы уже заколебали этим НАТО. Как будто нет у нас проблем? Надо решать, что делать с газом. Такое подорожание. Вот это проблема, надо срочно решать. А они в Раде занимаются мордобитием», — отреагировала Людмила М.

«А кто спорит, вступит лет через 50!» — пишет Инна В.

«Сколько они будут врать о НАТО, Европе? Никто 30 лет ближайшие нас никуда не возьмёт. Да и не надо, мы бесплатно выполним все, что они скажут. Рабы», — написала Светлана С.

«Кому нужно государство с развалившейся экономикой и в окружении врагов? С кем мы еще не пере**ались?» — спросил Sasha V.

«Так как вы проводите реформы! Нам НАТО не светит априори! А Минские придется выполнять», — отметил Ленька П.

«НАТО изживает себя. Мир меняется. Пока Украина будет туда ползти… [блок] развалится совсем. Так что практичнее прямо сейчас сказать НАТО «нет»! Тогда хоть с Россией наладятся отношения», — добавила Liudmila N.

«Да хватит людей обманывать. НАТО не будет, и сами знаете почему. Красные линии уже объявлены публично всему миру», — пишет Николай Б.

«Вернут земли Европе и со всей Черниговщиной в НАТО», — не без иронии отметил Николай Р.

Граница Arnaud DG

«И через 20 лет тоже… Для начала нужно восстановить территориальную целостность. Ну или отказаться от территорий и признать новый статус-кво», — отметил Юрий Л.

«Спикер! Мне плевать на НАТО! Шо с тарифами, ценами, пенсиями, вакцинами, образованием? А? Страна разваливается! Что творите? Внеблоковая, нейтральная страна. Это для тупых! Точка!» — подытожил Василь П.

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