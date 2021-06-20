Ереван, , 10:50 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян проголосовал на досрочных парламентских выборах, которые проходят в его стране сегодня, 20 июня.

Глава Армении пришел на избирательный участок 9/59, который расположен в здании Союза писателей. Там он отдал свой голос на досрочных парламентских выборах.

Напомним, что досрочные выборы в парламент Армении проходят на фоне глубокого политического кризиса в этой стране, вызванного поражением в карабахской войне 2020 года.

Крупными политическими силами в Армении сейчас являются партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», а также политический лок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения».

Среди других сил участвующих в выборах: блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения», партия «Просвещенной Армения» бизнесмена Эдмона Марукяна.

Стоит отметить, что с партией Пашиняна практически все другие политические силы в Армении не хотят иметь дело, так что ей вряд ли удастся сформировать коалиционное правительство в случае победы.