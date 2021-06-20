Москва, , 10:36 — REGNUM Посол Российской Федерации Анатолий Антонов возвращается в Соединенные Штаты Америки. Дипломат сегодня, 20 июня, сел на самолет до Нью-Йорка в московском аэропорту «Шереметьево».

Самолет должен приземлиться в Нью-Йорке днем по местному времени. После этого Антонов отправится в Вашингтон.

Напомним, что и Антонов, и посол США в России Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне значительного ухудшения российско-американских отношений.

Решение о возвращении послов было принято на встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 16 июня в Женеве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение послов станет важным жестом, так как наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, так как послы имеют полномочия от глав своих государств.