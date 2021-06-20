Анкара, , 10:38 — REGNUM Ударный беспилотник Bayraktar TB2, который производит Турция, позволит укрепить восточные границы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 20 июня заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

«Мы уверены, что он улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», — сказал он.

Также глава польского МИД отметил, что в настоящее и Турция, и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах».

При этом Рау отметил, что, по его мнению, только членство стран Западных Балкан и Турции в Европейском союзе будет способствовать полному развитию сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.

Кроме этого, он добавил, что Польша и Турция в данный момент ведут обсуждение способов укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

Отметим, в мае текущего года глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава закупит у Анкары 24 беспилотника Bayraktar TB2.