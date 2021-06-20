Киев, , 09:41 — REGNUM На Украине ведётся подготовка к началу экспорта «зелёного» водорода в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба министерства.

«Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнёром в поставках «зелёного» водорода на рынок ЕС… Украина целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту», — процитировали в пресс-службе слова министра.

Кулеба выразил уверенность в том, что переход мировой экономики на «зелёную» энергетику является данностью, хотя производители нефти и газа будут пытаться этот переход задержать.

Напомним, ранее глава МИД Украины встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества ВМС Украины и Турции.

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