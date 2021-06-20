Киев, 20 июня 2021, 09:03 — REGNUM Украина точно не станет членом НАТО в ближайший год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Разумков отметил, что Украине следует сначала провести множество реформ, а также убедить многих партнёров по НАТО в необходимости пустить страну в альянс.
Он отметил, что считает 10 лет более реалистичным сроком для вступления Украины в НАТО.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России нет права блокировать вступление Украины в НАТО.
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