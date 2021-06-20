Киев, , 09:03 — REGNUM Украина точно не станет членом НАТО в ближайший год. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Если мы говорим о ближайшем будущем, то какой это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год этого сделать мы не сможем», — сказал он.

Разумков отметил, что Украине следует сначала провести множество реформ, а также убедить многих партнёров по НАТО в необходимости пустить страну в альянс.

«Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже нельзя», — добавил спикер Рады.

Он отметил, что считает 10 лет более реалистичным сроком для вступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России нет права блокировать вступление Украины в НАТО.

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