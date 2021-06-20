Москва, , 08:43 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) сравнил президента России Владимира Путина во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Женеве с Джеймсом Бондом. Об этом политик написал сегодня, 20 июня, в своем телеграм-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: итоги и комментарии — трансляция»

По мнению Пушкова, Владимир Путин на российско-американском саммите в Женеве смотрелся увереннее и выигрышнее, чем его коллега Джозеф Байден. Сенатор сравнил российского лидера с литературным героем — агентом британской разведки Джеймсом Бондом.

«В этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», — пишет Пушков.

Он также отмечает, что американский президент Джозеф Байден звучал заметно увереннее накануне саммита, но на самих переговорах выглядел «заметно бледнее».

Пушков считает, что Байден явно хотел показать себя первым и главным политиком мира, но именно это ему и не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. Видимых результатов переговоры не принесли, стороны лишь договорились начать проработку ряда вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и США.