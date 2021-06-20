Москва, , 08:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале перехода на новую модель оплаты труда работников системы здравоохранения. Об этом российский лидер заявил в своем поздравлении медицинским работникам по случаю их профессионального праздника.

Путин подчеркнул, что напряженный труд медиков всегда должен оплачиваться справедливо и достойно. Глава государства напомнил, что в сложный период пандемии государство особо поддерживало врачей медицинских сестер, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь зараженным коронавирусом. Такие выплаты получили почти 1,2 млн работников системы здравоохранения.

«На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — сказал Владимир Путин.

Далее государство намерено перейти на новую систему оплаты труда в сфере здравоохранения. Речь идёт о едином размере базового оклада во всех регионах страны, а также прозрачной системе надбавок и дополнительных выплат.

«Ваш благородный труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — пояснил Владимир Путин.

Новая модель будет отлажена и внедрена в диалоге с медицинским сообществом, подчеркнул президент России.