Москва, , 08:08 — REGNUM Посол РФ в США Анатолий Антонов вернётся на своё рабочее место в диппредставительство России в Вашингтоне. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что вылет российского посла из Москвы запланирован на 20 июня. Ожидается, что уже утром 21 июня Антонов приступит к исполнению своих рабочих обязанностей в Вашингтоне.

Напомним, российский посол 21 марта был отозван из Вашингтона в Москву для консультаций после скандального интервью в котором президент США Джозеф Байден прямо обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина. Вашингтон, в свою очередь, отозвал для консультаций из Москвы своего посла Джона Салливана.

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