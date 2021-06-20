Москва, , 08:27 — REGNUM Прямая линия президента РФ Владимире Путина с жителями России будет проведена 30 июня. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«30 июня (президент России) Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что программа начнется в 12:00 мск и уточняется, что она пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в стране.