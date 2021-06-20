20 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили продление санкций против российских граждан со стороны Украины.

Елизавета Коробова, , 08:59 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что ведомство продлило санкции против юридических и физических лиц, в числе которых оказались гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Кисёлев и главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 20 июня в социальной сети Facebook.

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«Я так думаю, что им глубоко плевать на их дебильные санкции. Они что, собирались Киев посетить?» — задаётся вопросом Ismail K.

Многие пользователи оказались искренне удивлены, увидев в данном списке такие фамилии. Граждане считают, что подобные санкции не являются для этих медиаперсон серьёзной проблемой.

«А сами Киселёв и Симоньян об этом знают? С печали, наверное, против них санкции вводят. Жаль, а ведь такую страну не получится посетить!» — издевается Ирина Б.

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Некоторые комментаторы отметили, что украинские политики переливают из пустого в порожнее, а реальность никак не меняется: всему миру совершенно наплевать на санкции со стороны Украины.

«Вот работу нашли. Это же какой штат надо держать, чтобы эти санкции отслеживать и продлевать, продлевать, продлевать! А толк-то какой от этого?» — заявил Василий М.

Часть людей считают, что подобные меры, направленные против российских представителей СМИ, означают лишь то, что украинские власти бояться слова, которое несут эти журналисты.

«Санкции? Значит, боятся! Ведь ни один политолог или журналист из Российской Федерации не допускается в украинский телевизор — боятся! Там бабки гребут Шустеры и им подобные сбежавшие!» — отметил Давид О.

Ряд пользователей указывают на то, что Москве пора дать зеркальный ответ Киеву и ввести санкции против украинских СМИ. Люди предполагают, что данный шаг сильно отрезвит взбесившихся соседей.

«Надо руководству России ввести против украинских журналистов такие же санкции, а лучше и вовсе на всю Украину целиком. Можно полностью от продуктов наших их ограничить. В ту же гребёнку надо записать как артистов, так и политиков, чтобы рты свои не разевали на нас», — считает Ruslan D.

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Отдельные комментаторы убеждены, что украинским властям можно смело вводить против России всевозможные санкции, ведь это поможет гражданам нашей страны взглянуть на своих соседей более трезвым взглядом.

«Украине пора ввести санкции против всей России, чтобы у наших даже последних дурачков погасла последняя надежда на восстановление отношений между двумя странами. С нацистским режимом в Киеве разговора быть не может», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Напомним, 18 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил на брифинге, что ведомство продлило санкции против юридических и физических лиц, в числе которых оказались гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв и главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян.