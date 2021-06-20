Канберра, , 08:48 — REGNUM В Австралии открылась новая водородная заправочная станция, которая сможет заправлять более 100 автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV — Fuel cell vehicle) в день.

Об этом сообщает информационный портал H2-VIEW.COM 17 июня 2021 года.

Компания Hydrogen Fuels Australia (H2FA) заявила, что создала установку, которая одновременно производит водород и заправляет топливом FCEV. Это первое в Австралии устройство такого типа.

Раскрывая детали операции, в Hydrogen Fuels Australia сообщили, что система использует собственные электролизы для преобразования возобновляемой энергии в экологически чистый водород. Первоначально площадка будет способна производить 60−90 кг водорода от собственной солнечной батареи мощностью 750 кВт.

Есть надежда, что в конечном итоге эта площадка будет производить до примерно 3000 кг и сможет заправлять более 100 автомобилей в день.

Франческо Чераволо, управляющий директор H2FA, так прокомментировал создание установки:

«Мы гордимся тем, что запускаем первый в Австралии модуль по производству водородного топлива и коммерческой заправке топливом. Мы с энтузиазмом относимся к использованию уникальных свойств водорода в качестве экологически безопасного источника топлива для заправки следующего поколения коммерческих автомобилей в Австралии».

Модульная природа водородных электростанций предполагает, что оборудование будет находиться на земле, а это означает, что производство водорода будет происходить с минимальным воздействием на окружающую среду и с минимальными финансовымизатратами, что является основным преимуществом по сравнению с традиционными бензозаправочными станциями.

Также ожидается что вокруг новой площадки появятся исследовательские и образовательные учреждения, которые позволят в полной мере использовать и коммерциализироватьприменяемые на ней технологии.

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