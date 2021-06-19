Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет 28 июня встречу с израильским коллегой Реувеном Ривлином. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между США и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Одна из ключевых тем разговора — озабоченность Израиля всплеском антисемитизма во всем мире и в США в частности, который был вызван недавними боевыми действиями между Газой и Израиле.

Ривлин выразил признательность Израиля за твердую и четко выраженную позицию Байдена по вопросу об антисемитизме.