Вашингтон, 19 июня 2021, 23:49 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет 28 июня встречу с израильским коллегой Реувеном Ривлином. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Одна из ключевых тем разговора — озабоченность Израиля всплеском антисемитизма во всем мире и в США в частности, который был вызван недавними боевыми действиями между Газой и Израиле.
Ривлин выразил признательность Израиля за твердую и четко выраженную позицию Байдена по вопросу об антисемитизме.