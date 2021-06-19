Москва, 19 июня 2021, 23:31 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Контр-адмирал уточнил, что в провинции Идлиб зафиксировано 18 обстрелов, в провинции Латакия — 10, в провинции Алеппо — два, в провинции Хама — четыре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулить заявил, что боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к инсценировке «химической атаки» на территории сирийской провинции Идлиб.
По данным российских военных, главной целью этой провокации является создание повода для обвинения правительства Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.
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