Москва, , 23:31 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе по данным сирийской стороны — 32 обстрела», — сказал он.

Контр-адмирал уточнил, что в провинции Идлиб зафиксировано 18 обстрелов, в провинции Латакия — 10, в провинции Алеппо — два, в провинции Хама — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулить заявил, что боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к инсценировке «химической атаки» на территории сирийской провинции Идлиб.

По данным российских военных, главной целью этой провокации является создание повода для обвинения правительства Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

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