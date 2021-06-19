Санкт-Петербург, 19 июня, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение о том, что в ближайшие дни по 24 июня в петербургском регионе сохранится аномально жаркая погода. Температурой воздуха будет значительно выше климатической нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых на Ласковом пляже в Курортном районе Петербурга

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Как сообщили 19 июня в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в дневные часы 22 июня температура воздуха в Петербурге достигнет +35 градусов, а в Ленинградской области — до +35…+36 градусов.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу просят жителей по возможности не выходить из дома с 11 до 17 часов, обязательно носить на улице головной убор, при выходе из дома брать с собой воду, не находиться на солнце на голодный желудок и сразу после еды.

По данным гидрометцентра, в воскресенье, 20 июня, в Петербурге малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса, в прибрежных районах местами до +27 градусов. В понедельник, 21 июня, ночью малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса. Во вторник, 22 июня, небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +33…+35 градусов.

В Ленинградской области 20 июня малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градуса. 21 июня ночью без осадков, днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса. 22 июня в Ленобласти переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер не изменится. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +31…+36 градусов.

Напомним, 19 июня в Петербурге был поставлен абсолютный максимум температуры воздуха для этого дня. Предыдущий рекорд продержался с 1905 года.