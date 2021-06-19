Великий Новгород, , 21:51 — REGNUM Губернатор Новгородской области секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Никитин возглавил список кандидатов от партии в региональной группе №41 от Новгородской и Вологодской областей на выборах Госдумы VIII созыва. Такое решение приняли 19 июня на съезде «Единой России» в Москве, сообщили в пресс-службе «ЕР».

Кроме того, в список этой группы вошли губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, глава АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, а также Сергей Николаев.

Напомним, на съезде «Единой России» сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. 50 из них возглавили действующие главы субъектов РФ. Всего в список включено более 600 кандидатов.