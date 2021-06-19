Ханты-Мансийск, , 21:14 — REGNUM Утверждены кандидаты в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам Югры. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По ханты-мансийскому округу №222 будет баллотироваться действующий депутат Госдумы РФ, председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный. По нижневартовскому избирательному округу №223 — замгубернатора ХМАО, бывший мэр Сургута Вадим Шувалов.

Эти кандидаты были утверждены делегатами ХХ Съезда «Единой России» в ходе тайного голосования 19 июня. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.

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