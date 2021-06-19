Санкт-Петербург, , 21:12 — REGNUM Губернатор Ленинградской области, член Высшего совета «Единой России» Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавили территориальную группу №40 федерального списка кандидатов «Единой России» по Ленинградской и Псковской областям. Об этом стало известно 19 июня по итогам первого этапа съезда «Единой России», который прошел в Москве."Вместе с ними представлять партию на выборах в Госдуму будут лидеры предварительного голосования: руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова и руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов», — сообщили в пресс-службе «ЕР».Кандидатами от партии по одномандатным округам на выборах в Госдуму в Ленинградской области утверждены:

Всеволожский избирательный округ №111 — депутат Госдумы Светлана Журова; Кингисеппский избирательный округ №112 — депутат Госдумы Сергей Яхнюк; Волховский избирательный округ №113 — депутат Госдумы Сергей Петров.

Кандидатом по Псковскому избирательному округу №148 утвержден секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Напомним, в Москве прошел первый этап XX Съезда «Единой России». На нём утвердили списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной программы. Выборы Госдумы VII созыва состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет проходить три дня, 17−19 сентября.