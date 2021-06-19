Москва, , 20:57 — REGNUM

Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение в пятерке лидеров федерального списка «Единой России» на выборы в Государственную Думу главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«Денис Николаевич Проценко — один из лучших профессионалов врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал «Единую Россию. Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много и их нужно решать», — заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.

«Для меня, как человека, который со студенческой скамьи почти 15 лет проработал в здравоохранении, очень важно, чтобы люди самой гуманной профессии на земле, о бесценности ремесла которых мы все как-то позабыли и по-настоящему поняли, что без них мы просто не сможем выжить, лишь в страшных условиях пандемии, приходили в политику и делали её более социальной и человекоориентированной. Обозначенное Президентом предложение очень знаковое, это дань уважения и искреннего признания со стороны нашего Лидера героизма и профессионального подвига не только лично Дениса Николаевича, но и в его лице всех медиков, что ещё более символично в канун профессионального праздника медицинских работников нашей страны», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

«Я и мои коллеги-медики много говорили о том, что с учетом той роли, которую медицинское сообщество играет в борьбе с пандемией, было бы правильно, чтобы наши представители шли во власть. Единодушное мнение моих коллег, что один из лучших и по человеческим качествам, и по профессиональным — руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко. Очень здорово, что он вошёл в первую тройку «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Он с одной стороны очень открытый, тонко чувствующий проблемы коллег и пациентов человек, с другой стороны — специалист высочайшей квалификации, сумевший создать и обеспечить работу лечебного комплекса мирового уровня. Мы много работали с ним, благодарны за помощь и поддержку и хотим сказать, что новость о его выдвижении вдохновила и обрадовала нас», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян.