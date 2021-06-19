Курган, , 20:55 — REGNUM От Курганской области кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №108 выдвинут от партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Александр Ильтяков родился 9 октября 1971 года в городе Кургане. Стоял у истоков основания крупнейшего на Урале и Западной Сибири мясоперерабатывающего предприятия «Велес». С 2011 года избирается депутатом Госдумы. Является секретарём Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

Кандидатура Александра Ильтякова была утверждена делегатами ХХ Съезда «Единой России» в ходе тайного голосования 19 июня. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

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