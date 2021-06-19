Бишкек, 19 июня 2021, 20:52 — REGNUM Киргизия занимает 76-е место среди 163 стран во «Всемирном рейтинге миролюбия — 2021», составленном аналитиками австралийского Института экономики и мира.
За последний год республике удалось подняться сразу на 17 позиций, оказавшись на одном уровне с Ямайкой, Парагваем, Камбоджой и Либерией.
Наиболее миролюбивой страной Туркестанского региона авторы рейтинга традиционно посчитали Казахстан, которому присудили 67-е место.
Узбекистан расположился на 90-й строчке рейтинга, Таджикистан — на 97-й, а Туркмении досталось 109-е место.
Наиболее миролюбивыми странами мира вновь названы Исландия, Новая Зеландия, Дания, Португалия и Словения.
А самыми немиролюбивыми авторы рейтинга считают Афганистан, Йемен, Сирию, Южный Судан и Ирак.