Бишкек, , 20:52 — REGNUM Киргизия занимает 76-е место среди 163 стран во «Всемирном рейтинге миролюбия — 2021», составленном аналитиками австралийского Института экономики и мира.

За последний год республике удалось подняться сразу на 17 позиций, оказавшись на одном уровне с Ямайкой, Парагваем, Камбоджой и Либерией.

Наиболее миролюбивой страной Туркестанского региона авторы рейтинга традиционно посчитали Казахстан, которому присудили 67-е место.

Узбекистан расположился на 90-й строчке рейтинга, Таджикистан — на 97-й, а Туркмении досталось 109-е место.

Наиболее миролюбивыми странами мира вновь названы Исландия, Новая Зеландия, Дания, Португалия и Словения.

А самыми немиролюбивыми авторы рейтинга считают Афганистан, Йемен, Сирию, Южный Судан и Ирак.